Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e özel olarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür etti.

BU SÜRECE ÖNCÜLÜK EDEN İKİ İSME VE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Erdoğan, konuşmasının sonunda şunları söyledi; "Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra artık önümüze çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan elde edeceğimiz gelirin hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Süreçte emeğe katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Bu sürece öncülük eden Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ekipleriyle birlikte bir kez daha teşekkür ediyorum."