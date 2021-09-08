Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme
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Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Hollanda hezimeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş imalı açıklamalarda bulundu. Güneş kendisine yöneltilen eleştirilere, "Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim" dedi. Sosyal medyada bu ifadelerin Ersin Düzen ve Rıdvan Dilmen'e bir gönderme olduğu yorumları yapıldı.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş'in, "Düzen ve şeytanlık karışmış" sözleri, sosyal medyada Ersin Düzen ve Rıdvan Dilmen'e gönderme olarak algılandı.

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

Hatalar yapıldığını kabul eden Güneş, "Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Daha iyi oynayabilirdik başaramadık. Farklı bir skordan sonra 'Şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık' olmaz. Seçimlerimiz yanlıştı. Oyuncularımız yetenekli ve karakterli. Oyun olarak geriye gitmemiz olmadı. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. EURO2020 ve Dünya Kupası'na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm." dedi.

"TÜRK OLAN ÜZÜLÜR"

İstifa çağrılarına yanıt veren deneyimli hoca, "Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Yönetim gereken desteği verdi. Herkes üzülüyor. Beni seven de sevmeyen de üzülüyor. Türk olan üzülür ama oyunculara dokunurlarsa yanlış yaparlar. Yönetim de sahaya çıkıp oynamadı. Sorumlu benim, konuşulur. Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymalısınız. Benim için demiyorum, kültürle ilgili diyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜZEN ARTIK ŞEYTANLIK OLMUŞ"

Kendisine gösterilen bazı tepkilere imalı bir yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim." diye konuştu.

"SORUMLULUKTAN KAÇMAM"

İstifa edip etmeyeceği yönünde de açıklama yapan Şenol Güneş, "Durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum." mesajını verdi.

Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara 'seçilmiş' kelimelerle gönderme
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Ali Gülhan
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