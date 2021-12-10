Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem: Yazıklar olsun
Koyu Beşiktaş taraftarı olan ünlü sanatçı Zafer Algöz, Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Algöz, Yalçın'ı istifaya davet eden, ardından da gidişine 'hatalı karar' diyen taraftarlara "Size yazıklar olsun" ifadeleriyle yüklendi.
Beşiktaş'ta 4-0'lık Giresunspor karşılaşmasından sonra Sergen Yalçın istifaya davet edildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Sergen istifa' etiketini zirveye taşımıştı.
Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra görevi bırakmak istedi ancak 'devam' kararı çıktı. Ancak 5-0'lık Dortmund yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.
Sergen Yalçın Dortmund maçından sonra yine istifaya davet edildi. Tecrübeli hoca da çağrıya kulak verip istifasını sundu, kabul edildi. Ancak Yalçın'ın gidişinden sonra bu kez yas havası oluştu.
Sergen Yalçın'ın dostu olan sanatçı Zafer Algöz, deneyimli hocaya her zaman destek çıkmıştı. Algöz, Yalçın'ın gidişinden sonra 'hatalı karar' paylaşımları yapan taraftarlara sert sözlerle yüklendi.
Algöz yaptığı paylaşımda, "2 hafta önce Sergen'le devam diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza" notunu düştü. Algöz'ün bu paylaşımı altında büyük tartışma çıktı.
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