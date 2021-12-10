Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem: Yazıklar olsun

Beşiktaş'ta 4-0'lık Giresunspor karşılaşmasından sonra Sergen Yalçın istifaya davet edildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'Sergen istifa' etiketini zirveye taşımıştı.

YÖNETİM BIRAKMADI

Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra görevi bırakmak istedi ancak 'devam' kararı çıktı. Ancak 5-0'lık Dortmund yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

YAS HAVASI

Sergen Yalçın Dortmund maçından sonra yine istifaya davet edildi. Tecrübeli hoca da çağrıya kulak verip istifasını sundu, kabul edildi. Ancak Yalçın'ın gidişinden sonra bu kez yas havası oluştu.

"OBJEKTİF DEĞİLSİN"

Sergen Yalçın'ın dostu olan sanatçı Zafer Algöz, deneyimli hocaya her zaman destek çıkmıştı. Algöz, Yalçın'ın gidişinden sonra 'hatalı karar' paylaşımları yapan taraftarlara sert sözlerle yüklendi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Algöz yaptığı paylaşımda, "2 hafta önce Sergen'le devam diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza" notunu düştü. Algöz'ün bu paylaşımı altında büyük tartışma çıktı.

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