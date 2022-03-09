Taraftarın gözü Enes Ünal'dan başkasını görmüyor! Milli futbolcu yine ayın oyuncusu seçildi

Enes Ünal, La Liga'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcumuz taraftarın oylarıyla üst üste 2. kez ayın oyuncusu seçildi.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Geçen yıl kasım ve bu yıl ocak ayında da ayın oyuncusu seçilen Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında, kendini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Bu ödülü almak her zaman önemli bir şey. Çalışmalarımın karşılığının görüldüğü anlamına geliyor ve çok memnunum. Formumu kaybetmeden bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

"KAFAM RAHAT"

" Getafe'ye kendimi geliştirmek için geldim ve kafam rahat" diyen Enes, kulüpte herkesten destek gördüğünü ve çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Enes aynı zamanda bu sezon ligde attığı 13 golle Getafe'nin en golcü futbolcusu olarak ilk sırada yer alıyor.

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