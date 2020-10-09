Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı: Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı: Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

09.10.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:54
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı: Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerine 87 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlana karara göre, sözleşmeli tekniker ve sözleşmeli büro personeli kadroalrına sözleşmeli personeller alınacak. Peki, Tapu Kadastro personel alımı şartları neler?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak üzere 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olan adaylar arasından 87 personel alımı yapılacak. Ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 10 adet Sözleşmeli Büro Personeli ve 77 adet Sözleşmeli Tekniker pozisyonlarına istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşmeli personel temin edilecek.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Başvurular 12/10/2020 - 19/10/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/ girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

2) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı: Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3) Fotoğraf

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN...

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