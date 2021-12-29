Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk firması Yapı Merkezi aldı

Tanzanya, 368 km'lik Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı olacak demiryolunun inşası için Türk firması Yapı Merkezi ile anlaştı. Anlaşma için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı.

İHALEYİ TÜRK FİRMASI "YAPI MERKEZİ" ALDI

Reuters'ın haberine göre, Tanzanya'nın komşu ülkelerle ticareti artırmaya yardımcı olmak için inşa ettiği 1.219 km'lik bir hattın önemli bir parçası olan Makutopora-Tabora bölümünün yapımını Türk firması Yapı Merkezi üstlendi.

LİMANI VE DARÜSSELAM'I MWANZA'YA BAĞLAYACAK

Hattın tamamı Tanzanya'nın Hint Okyanusu limanını ve ticari başkenti Darüsselam'ı Tanzanya, Uganda ve Kenya sınırlarını aşan Victoria Gölü kıyısındaki bir liman kasabası olan Mwanza'ya bağlayacak.

"PROJE İÇİN GEREKLİ PARAYI VERGİLERDEN ALMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan törende Tanzanya'nın projeyi finanse etmek için borç alacağını söyledi.

"Dost kredi imkanları ve kredi almanın en iyi yollarını bulacağız. Bu parayı harçlardan veya yerel vergilerden almayacağız" dedi ve Tanzanya'yı bölgesel komşularına bağladığı için projeye öncelik verdiklerini de sözlerine ekledi.

MEGA ALTYAPI PROJELERİ UYGULANIYOR

Doğu Afrika ülkesi şu anda sanayileşme planlarını desteklemek için UNESCO dünya mirası alanında inşa edilen tartışmalı 2.115 megavatlık hidroelektrik barajı da dahil olmak üzere mega altyapı projeleri uyguluyor.

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