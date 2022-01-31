Tansu Yeğen kimdir? Tansu Yeğen kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Tansu Yeğen hayatı ve biyografisi!

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TANSU YEĞEN KİMDİR?

Tansu Yeğen 1966, İstanbul doğumlu, Türk iş insanı ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı'dır.

1985 Alman Lisesi mezunu Tansu Yeğen, eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği bölümünde devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Tansu Yeğen, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

TANSU YEĞEN'İN ÇALIŞMA HAYATI

Tansu Yeğen, kariyerine 1991 yılında Digital Equipment'ta başlayarak 3 yıl sonra Hewlett Packard Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü olmuştur.

1998 yılında Microsoft Türkiye'nin Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Tansu Yeğen, 1999 yılı itibarıyla Microsoft'taki görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Şirkette çalıştığı 7 yıl süresince Microsoft ekibi ile gerçekleştirilen "KOBİ'lere Yönelik Çözüm 2000 Projesi", dünya çapında 245 proje değerlendirilmesi arasından "En İyi Uygulama" olarak seçildi.

Daha sonraki yıllarda sırayla Apple, Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM'de Genel Müdür görevlerini yapan Tansu Yeğen, 2013-2018 yılları arasında Samsung Türkiye'de Mobil Ürünler Bölümü Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2018'den beri de dünyanın robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka konusunda lider şirketi UiPath'de 30'un üzerinde ülkeden sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

TANSU YEĞEN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Tansu Yeğen, 1998 yılında Genç Yönetici İşadamları Derneği (GYİAD)'nin yaptığı araştırmalar sonucunda "Türkiye'nin 50 Başarılı İşadamı" arasında yer aldı. Ayrıca 2001 ve 2002 yıllarında Capital dergisinin gerçekleştirdiği iki ayrı araştırmada "Türkiye'nin En İyi 25 Pazarlama Yöneticisi" arasında gösterildi. Bunlara ek olarak kariyerinde birçok ödül kazanmış olan Tansu Yeğen, 2008 yılında Stevie Awards tarafından Avrupa'da yılın CEO'su olarak seçilmiştir.

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