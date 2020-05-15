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Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden Tanju Çolak, futbol gündemini değerlendirirken Galatasaray'da yaşanan istifalar için çarpıcı ifadeler kullandı. Hasan Şaş'ın G.Saray'dan Fatih Terim'in onayı olmadan ayrılamayacağını söyleyen Çolak, bu gelişme sonrası Terim'in de istifa etmesi gerektiğini savundu.

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
15.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:14

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen efsane golcü Tanju Çolak, kendi Youtube kanalında futbol gündemini değerlendirirken, Galatasaray'da yaşanan son gelişmelerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılı takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın Fatih Terim'e tepkili olduğunu ifade eden Tanju Çolak, genç futbol adamının Galatasaray'dan Fatih Terim'in onayı olmadan ayrılamayacağını söyledi.

"FATİH TERİM İSTİFA ETMELİ"

Fatih Terim'in Hasan Şaş ve Hande Sümertaş'ın ayrılık sürecinde ayıp ettiğini ve görevinden istifa etmesi gerektiğini ifade eden efsane golcü, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Hasan Şaş'ın istifası sonrası görevini bırakması gerektiğini söyleyen efsane golcü, "Hasan Şaş ayrılırken ne teknik ekibe ne de Fatih Terim'e teşekkür ediyor. Nasıl olacak bu? Hasan Şaş'la Ümit Davala'yı Galatasaray'a getiren kim? Sayın Fatih Terim. O zaman Fatih Terim'in de istifa etmesi lazım. Fatih Terim istemediği sürece, Hasan Şaş'ın istifa etme şansı var mı? Yok. Peki hangi yönetici Fatih Terim'in karşısına çıkarak 'Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı gönderiyorum' diyecek? Hiçbiri diyemez. Eğer Fatih Terim istifa etmiyorsa, bu isimleri gönderen kişi Fatih Terim'dir. Kendisini hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan Hande Sümertaş, Hasan Şaş'ın gönderilmesinde Fatih Terim ayıp etmiştir. Bence Fatih Terim'e yakışan, bu kararlardan sonra kendisinin de istifa etmesidir" şeklinde konuştu" şeklinde konuştu.

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

"20 YIL ÖNCE MEKTUP YAZDIM, CEVAP ALAMADIM"

Tanju Çolak, Fiorentina ve Milan'da görev yaptığı dönemde Fatih Terim'e mektup yazdığını ancak yanıt alamadığını belirtirken, "20 yıl önce Fatih Terim'le yaşadığı bir anıyı da anlatan Tanju Çolak, "Bundan 20 sene önce Fatih Terim'e bir mektup yazdım. 'Senin yanında 2-3 ay staj yapmak istiyorum Fiorentina'da. Top taşıt, huni taşıyayım. Senin liderliğinden, antrenörlüğünden yararlanmak istiyorum' diye Ayhan Belmek'le mektup yolladım iki tane. Birini Fiorentina'dayken, diğerini de Milan'dayken gönderdim ama cevap alamadım. Sonra ne oldu? Gittim federasyona girdim, ondan habersiz. Beni yanına çağırdı, 'Olmadı Tanju, bu yaptığın olmadı' dedi. 'Neden olmadı hocam?' diye sordum. 'Benden habersiz geldin' diye yanıt verdi. 'Ben sana çok haber verdim, mektuplar yolladım zamanında, beni bir türlü kadroya almadın. Ben de Cemal Aydın gibi bir başkan bulup, Haluk Ulusoy'a sözünü geçirmesini sağlayıp B Milli Takımı'nın başına geçtim' dedim. 4 ay sonra da görevimden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

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Haber Yorumları (6)
YIRTIK DONDAN: bu aralar pek bi gündem olma telaşındasın kral
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CAN DEP: Daha dün Fatih hoca beni cagirirsa seve seve gider yardimciligini yaparim diyordun..bu günde baska bir seyler diyorsun..ikinci bir Hincal uluc olma yolundasin Tanjucugum yani GS,li gibi görünüp gizli GS düsmanligi yapmak..!
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
KÜRŞAT AKTAŞ: sana dşmez yorum yapmak. o gs bırakıp gitmez . para için başka takıma. sen anlarsn
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 11:17:40. #1.14#
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