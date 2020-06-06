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Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar

Fenerbahçe ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında süren 2010/11 sezonu tartışmalarına, Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak'tan tepki geldi. Özdemir'in sözlerinin şanssızlık olduğunu söyleyen Çolak, Fenerbahçe'nin başarısız olduğu için gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
06.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:37

Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımın efsane golcüsü Tanju Çolak, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Youtube kanalında, gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında açıklamalarda bulunan Çolak, Fenerbahçe ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan 2010/11 sezonu krizine değindi.

Nihat Özdemir'in "2010/11 sezonundan bu yana ligde şike olayına rastlamadık" sözlerinin şanssızlık olduğunu ve Özdemir'in Fenerbahçe'nin şike yaptığını kastetmediğini söyleyen Çolak, "Nihat Özdemir'in açıklamalarına bir şanssızlık, bir bahtsızlık diyelim. Bence o açıklamalarındaki ifadeyi doğru kullanamamış. Bakınca '2010/11 sezonundan sonra şike olayına rastlamadık' sözünden, 'O sezon şike vardı' anlamı çıkıyor. Bence bir dil sürçmesi var. Kötü bir niyeti olamaz çünkü o dönem Fenerbahçe yönetiminde başkan vekiliydi. Kendi kendini böyle bir duruma düşürmek ister mi insan? Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye bir iş insanı olarak kattıkları harikulade. TFF'yi de bu zamana kadar çok iyi yönetti, saygı duyuyorum. Hiçbir şeye ihtiyacı yok Nihat Özdemir'in. Yaptığı işler ortada, fabrikaları, yaptığı yollar ve köprüler ortada ama o söylemi çok büyük bir şanssızlık. Fenerbahçe de bu sözlere neden alınıyor? O dönem kulübe maddi manevi desteğini vermiş, yıllarca kulübe hizmet etmiş ve o süreci yaşamış birinin o anlamda bir söylemi olabilir mi? Bence Semih Özsoy'un yerine sadece Ali Koç açıklama yapmalıydı, bu konuda hata yaptı" dedi.

"FENERBAHÇE BAŞARISIZ VE GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Fenerbahçe yönetiminin başarısız olduğu gerekçesiyle gündemi değiştirmek istediğini savunan tecrübeli futbol adamı, "Bence Nihat Özdemir zamanlama hatası yaptı. Söylemleri için daha erken bir düzeltme yapsaydı, olaylar buraya da gelmezdi. Fenerbahçe'ye olan sevgisini, düşüncesini daha güzel şekilde açıklamış olsaydı bu olaylar yaşanmazdı ama bu açıklamaları bir yerden tutacak Fenerbahçe çünkü başarısız. Bir yerden bir şeyler bulup birilerine saldırması lazım Fenerbahçe'nin. Başarısızlık ve gündem değişikliği isteğinden dolayı Nihat Özdemir'e bu suçlamalar yapıldı. 2 hafta önce de Trabzonspor'a saldırdı, şimdi de Nihat Özdemir'e. 16 sene Fenerbahçe aşkıyla kulübe hizmet eden birinin böyle bir açıklama yapma şansı var mı? Bence Fenerbahçe bu olayda gündem değiştiriyor. Nihat Özdemir böyle düşünüyor olamaz çünkü Fenerbahçe onun evladı, her şeyi. TFF Başkanı olduktan sonra G.Saray'a hangi mesafedeyse, F.Bahçe'ye de aynı mesafede. Saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum. Çok başarılı olduğunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

"SEMİH ÖZSOY, NİHAT ÖZDEMİR'İN MUHATABI DEĞİLDİR"

Ali Koç ve Semih Özsoy'un, Özdemir'i FETÖ ile ilişkilendirmesine tepki gösteren Tanju Çolak, "Semih Özsoy, Nihat Özdemir'in muhatabı değil. Özdemir'in Fenerbahçe'deki karşılığı Ali Koç'tur. Burada Fenerbahçe çok büyük hata yapmıştır. Kimdir Semih Özsoy? Nihat Özdemir'e söylediği "Bu açıklamayı bilerek yaptı. Kendisi FETÖ'nün neresindedir?" sözleri çok ağır ve kasıtlıdır. Nihat Özdemir'i Semih Özsoy ne kadar tanıyor? Sen onu gidip FETÖ'cülükle suçluyorsun. Bu da çok ağır bir itham" dedi.

"NİHAT ÖZDEMİR'İN TFF BAŞKANI OLMASINI İSTEYEN SAYIN CUMHURBAŞKANI"

Efsane golcü, Nihat Özdemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle TFF Başkanı olduğunu ifade etti ve "16 yıl Fenerbahçe'ye, Türk futboluna hizmet etmiş Nihat Özdemir'in şeceresi TFF başkanı olmadan önce dökülmedi mi, araştırılmadı mı hiç? Elbett yapıldı. Nihat Özdemir'i atayan sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Sayın Erdoğan istediği için Nihat Özdemir TFF başkanı olmuştur. İnsan olarak duruşu olan, yakından tanıdığım ve sevdiğim bir şahsiyettir. FETÖ ile yakından uzaktan bağlantısı olmadığını düşünüyorum. Sayın Semih Özsoy çok ağır ithamlarda bulunmuştur. Bu ifadeler bu kadar kolay söylenemez" değerlendirmesini yaptı.

"ALİ KOÇ NE YAPACAK, MERAK EDİYORUM"

TFF başkanının zamanı gelince 2010/11 sezonu şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu söyleyeceğini belirten Çolak, "Nihat Özdemir, 2010/11 sezonunda Fenerbahçe için yapabileceğinin en iyisini yapmıştır" diyen Ali Koç, bu söylediklerini şimdi inkar mı ediyor? Nihat Özdemir'le birlikte 6-7 sene Fenerbahçe'ye hizmet ettiler. İddia ediyorum, zamanı geldiğinde Nihat Özdemir "2010/11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir" diyecek. Bunu söyleyecek hem yüreği var hem sevgisi var hem de doğruluğu var. Bunu dediği zaman Ali Koç ne yapacak, ben bunu merak ediyorum" dedi.

"TFF BANA GÖRE GAYET BAŞARILI"

Federasyonun çok iyi yönetildiğini ifade eden başarılı futbol adamı, "Nihat Özdemir'in istifa etmesini gerektiren bir durum mu var? Nihat Özdemir başarılıdır. Bence TFF'yi gayet iyi yönetiyor. Mevcut TFF yönetiminde milli takımın başarısı ortada. Pandemi sürecinde de gayet başarılı işler yaptılar. Türkiye'de herkes memnun. Memnun olmayan Fenerbahçe Kulübü. O da garip bir durum bence" ifadelerini kullandı.

Spor Manşet

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