Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz
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Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz

Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Spor

AVRUPA ve Türkiye eski gol krallarından Tanju Çolak, kurduğu futbol akademisiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan genç ve yetenekli sporcuları Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araya getirdi.

AVRUPA ve Türkiye eski gol krallarından Tanju Çolak, kurduğu futbol akademisiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan genç ve yetenekli sporcuları Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araya getirdi. Tanju Çolak, "Yerli ve milli oyuncular bulmak istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız var. Avrupa'da yaşayan Türk futbolcu kardeşlerimizi sahiplenmek istiyoruz. Onlara destek vermek istiyoruz" dedi.

Tanju Çolak Futbol Akademisi, Manavgat'ta 1-7 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Futbol Eğitim Kampı (UFEK) düzenledi. Kampa Avrupa, Asya ve Afrika'da yaşayan 17-21 yaş arası genç oyuncular katıldı. Genç yetenekler, kampta, Tanju Çolak, Yücel Çolak ve Hüseyin Ürküten'den hem teorik hem de pratik eğitim aldı. Her gün yapılan antrenman ve maçlar kamerayla kayıt altına alınarak akşam maçlar hep birlikte izlenip yapılan hatalar ve performanslar değerlendiriliyor.

Uluslararası Futbol Eğitim Kampı'nın geleneksel hale geleceğini ve yılda 3-4 kez aynı kampı düzenleyeceklerini kaydeden Tanju Çolak, yetenekli gençleri Türkiye'deki büyük futbol kulüplerinin altyapı sorumlularının izlemesi ve keşfetmesini sağlamak amacıyla düzenlenen kampın ilkine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle birçok genç sporcunun kampa gelemediğini aktaran Tanju Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerimizi kampa aldık. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın çocukları ve yabancı oyuncular kampta yer alıyor. Bu kampla ilgili ilk hedefimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını Türk futboluna kazandırmak. Kampımız 7 günlük. Yerli ve milli oyuncular bulmak istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız var. Avrupa'da yaşayan Türk futbolcu kardeşlerimizi sahiplenmek istiyoruz. Onlara destek vermek istiyoruz. Onları yarınlara hazırlamak istiyoruz. Türk futbolu adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Galatasaraylı eski futbolcu Metin Yıldız, Antalyasporlu eski futbolculardan Adnan Gülek, Beşiktaş'tan Saffet İşler ve Ali Çebi, Fransa'dan Lille takımının temsilcisi Ali Bektaş'ın yanı sıra Antalyaspor, Adana Demirspor, Adanaspor, Trabzonspor, Samsunspor altyapı ekipleri antrenman ve yapılan maçları izledi.

Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz
Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz
Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz
Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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Tanju Çolak: Avrupa'daki Türk futbolcu kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz - Haberler Spor
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