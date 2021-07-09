Taner Gümüş Ispartaspor'da

Hes Kablo Kayserispor forması giyen genç oyuncusu Taner Gümüş 1 yıllığına kiralık olarak Ispartaspor FK ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor forması giyen genç oyuncusu Taner Gümüş 1 yıllığına kiralık olarak Ispartaspor FK ile anlaştı.

TFF 2. Ligin yeni ekiplerinden Ispartaspor FK, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan Taner Gümüş'ü renklerine bağladı. Yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşma sağlandı ve genç kanat oyuncusu Taner Gümüş 2021-2022 sezonunda Ispartaspor FK forması giyecek. 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Çengelköyspor'da forma giyen Taner Gümüş oynadığı 30 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Ispartaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kayserispor'da top koşturan genç yetenek Taner Gümüş ile anlaşma sağlamıştır. Kanat pozisyonlarında görev alan ve süratiyle dikkatleri çeken Taner Gümüş'e hoş geldin diyor Camiamıza ve Ispartaspor taraftarlarına hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı