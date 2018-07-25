Tandır Üreterek 6 Çocuğunu Büyüttü

Muş'un Hasköy ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki Asuman Görken, büyük emek vererek ürettiği tandırları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde kendilerine ait tek katlı evde yaşayan 6 çocuk annesi Görken, evinin bahçesinde atölye olarak kullandığı alana Elmabulak köyünden traktörle toprak getirttiriyor.

Buraya getirilen toprakla tandır üreterek satan Görken, elde ettiği gelir ile ailesinin geçimini sağlıyor.

Görken, yaptığı açıklamada, topraktan yaptığı tandırları satarak çocuklarını büyüttüğünü söyledi.

Eşinin 6 yıl önce vefat ettiğini belirten Görken, şöyle konuştu:

"Tandır yapmayı kaynanamdan öğrendim. Ailemin geçimini bu şekilde sağlıyorum. Yaklaşık 30 yıldır tandır yapıyorum. Haftada 2-3 tandır üretiyorum ve bunları 400 liraya satıyorum. 6 çocuğum ve torunlarım eğitimini sürdürüyor. 2 çocuğum ise maddi imkansızlıklar yüzünden okula devam edemedi. Bir çocuğum daha küçük. Eşim uzun süre hastaydı ve 6 yılı önce öldü. Tüm işler bana kaldı. Tandırdan elde ettiğim parayla çocuklarımı okutarak evimin masraflarını karşılıyorum."

Dağdan getirdiği kırmızı toprağa bazı işlemlerden sonra şekil verdiklerini dile getiren Görken, "Bu işlemler büyük emek gerektiriyor. Tandırları isteğe göre Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Çok fazla talep var. Bazıları gelip buradan alıyor, bazen de toptancılara satıyoruz." diye konuştu.