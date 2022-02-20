Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda"

İhlas Haber Ajansı, Ali Nargüner - Spor
 - Güncelleme:

Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" diye konuştu.

Tamer Tuna : "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda"

ANKARA - Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Bursaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna şunları dedi:

"Ankaragücü'nün geçiş oyununa geçeceğini bildiğimizden geçiş oyununa döneceğini bildiğimiz için ona göre hamle yaptık. Pozisyonlar ürettik. Ligin liderine karşı girebileceğimiz en olumlu pozisyonları ve oyunu ortaya koyabildik. 60'ıncı dakikadan sonra biraz orta sahamızda ve oyun disipliniyle ilgili kopuşlar oldu. Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda bir konu. İkinci yarıda yediğimiz goller yapmak istediğimiz oyun planımızı etkiledi."

Tamer Tuna: Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda

Tamer Tuna: Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda

Tamer Tuna: Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Spor

Ankaragücü, Tamer Tuna, Bursaspor, oyunlar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title