Tam kapanmanın ardından havayolu şikayetleri yüzde 510 arttı
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Tam kapanmanın ardından havayolu şikayetleri yüzde 510 arttı

Tam kapanmanın ardından havayolu şikayetleri yüzde 510 arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma kararının ardından tüm Türkiye bir kez daha istisna durumlar dışında evlerinde kalacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma kararının ardından tüm Türkiye bir kez daha istisna durumlar dışında evlerinde kalacak. Tam kapanmayla birlikte tüketicilerin en çok şikayet ettiği sektörler ve konuların derlendiği Şikayetvar'ın raporuna göre, tüketicilerin en çok iptal edilemeyen ve iade edilmeyen uçak biletleri ücretlerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şikayetvar verilerine göre, tam kapanma kararının açıklandığı dönem ve hemen sonrasında uçak ve otobüs bileti, araç kiralama gibi hizmetler sunan sitelerin şikayet artış oranı yüzde 587'lere yükseldiği bildirildi. Verilere göre, biletlerin habersiz olarak iptal edilmesi, iptal edilen biletlerin para iadesinin yapılmaması gibi nedenlerle tüketicilerin şikayet ettiği havayolu firmalarında şikayetler yüzde 510 arttığı bilgilerine yer verildi. Öte yandan, giyim markalarında yüzde 285, zincir ayakkabı mağazalarında yüzde 265, hediyelik eşya sitelerindeyse yüzde 207'lik şikayet artış oranı gerçekleştiği belirtildi.

ONLİNE BİLET SATIŞI YAPAN SİTELERİN ŞİKAYET SAYISI ARTTI

Uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama gibi hizmetlerin satın alındığı ve karşılaştırıldığı seri ilan sitelerinin tam kapanma kararının açıklamasının ardından şikayet artış oranları yüzde 587'lere ulaştığı kaydedilen Şikayetvar verilerine göre, satın alınan biletlerin iptal edilememesi en çok şikayet edilen konu oldu.

KAPANMADA HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ YÜZDE 510 ARTTI

Havayolu şirketleri kapanma döneminde en çok şikayet edilen bir başka sektör oldu. Yüzde 510 şikayet artış oranıyla bu alanda faaliyet sürdüren markalarla ilgili sorunlar şöyle sıralandı: Biletlerin habersiz olarak iptal edilmesi, iptal edilen biletlerin para iadesinde yaşanan sorunlar, iptal edilen biletin açık bilete dönüştürülmeye çalışılması gibi başlıkların ilk sıralarda olduğu belirtildi. Şikayetvar verilerine ayrıca oto kiralama ve filo sektöründe yüzde 213, karayolu ulaşım sektöründe yüzde 228 ve bilet sitelerinde yüzde 231'lik şikayet artışı yaşandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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