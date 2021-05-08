Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
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Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi

Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SİNOP (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlar Sinop'ta da alınan tedbirlerle açıldı.

SİNOP (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlar Sinop'ta da alınan tedbirlerle açıldı. Marketlerin meyve sebzeyi pahalı sattığını söyleyen vatandaşlar pazara büyük ilgi gösterdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan tam kapanma kararları ile semt pazarlarının kurulması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle pazarların 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına karar verildi. Tezgahlarda sadece yaş meyve sebze ve fide satışlarına izin verilirken, temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacağı açıklandı.

Kararın ardından Sinop'ta da normal şartlarda pazartesi ve perşembe günü olan pazar bugün ilk kez cumartesi günü kuruldu. Pazar kurulacak yerde tedbirler alındı. Tezgahlar mesafeli şekilde ayarlandı. Pazarın giriş noktalarında bekleyen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri HES kodu denetimi ile vatandaşları içeri aldı. Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri de pazarda denetimler gerçekleştirdi.

Tam kapanmada ilk pazar yoğun geçti. Market pahalı geldi pazar kıymete bindi. Pazardaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu düşünen vatandalar pazara akın etti. Tezgahların önünde kuyruk oluştu. Esnafta kısıtlamada pazar kurabildikleri için memnundu. İlgiden dolayı satışlarının iyi gittiğini belirttiler.

Vatandaşlardan Nursel Kaya, "Pazarın tam kapanmada da açılabilmesi çok iyi oldu. Marketler biraz daha fiyatlı olduğu için bizim adımıza pazar daha iyi oldu. Hem ekonomik oldu. Hem de seçip alabiliyoruz. Güzel oldu. Bayram hazırlıklarımıza ancak bugün başladık. Birkaç parça bir şey aldık. Fiyatlar çok iyi. Marketlere oranla daha güzel. Bana daha indirimli gibi geldi. Daha ekonomik buldum. Pazarın olması daha güzel" dedi.

Gülay Gül Uğur, "Zannedersem bayram hazırlığı var. Bir de kapalıydı pazarlar. Büyük bir ihtimal o yüzden çok yoğun. Marketler daha çok pahalı. Marketlerde yerli ürün bulamıyorsun ki. Yine burada yerli ürün bulabiliyorsun. Marketlerde ithal satılmayan malları satıyorlar. Çok tehlikeli bence. Ben marketlerden sebze meyve almam. Pazar, manav daha uygun" diye konuştu.

Saatlerin uzatılmasını isteyen bir esnaf ise, "Bence hem çiftçi tarafından hem de milletçe iyi oldu. Saat sıkıntısı olmasaydı şayet daha iyi olabilirdi. Yani 10 ile 17 arası şu an. Bu zaman biraz daha uzatılsa daha güzel olur. Hem böyle bir kalabalık olmaz. Çok zamandır yoktu zaten pazar kültürü ölmesin" şeklinde konuştu.

Pazarda patates 3 TL, soğan 2 TL, havuç 5 TL, turp 5 TL, kırmızı lahana 5 TL, ıspanak 3 TL, elma 5 TL, portakal 5 TL, salata 5 TL, patlıcan 6TL, biber çeşitleri 7-10 TL aralığında fiyatlarda bulunabildi. - SİNOP

Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi
Tam kapanmada market pahalı geldi pazar kıymete bindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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