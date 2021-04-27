Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmadan kimler muaf tutulacak? Hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?

Tam kapanmaya geçilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge yayımlandı. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanmada işe gidilir mi? Tam kapanmada kimler muaf olacak? Tam kapanmada kimler çalışabilir, kimler çalışamaz? Hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanmanın ayrıntılarını açıkladı. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Tam kapanmada işe gidilir mi, kimler çalışabilir? Tam kapanmadan kimler muaf tutulacak?

TAM KAPANMADA İŞ YERLERİ AÇIK MI? İŞE GİDİLİR Mİ?

Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;