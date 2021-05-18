TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
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TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de pandemi sürecinde evde kalanlar, yaz dönemi için doğa ve kültür turlarını tercih etmeye başladı.

TÜRKİYE'de pandemi sürecinde evde kalanlar, yaz dönemi için doğa ve kültür turlarını tercih etmeye başladı. Doğa tatilinin önde gelen adreslerinden Karadeniz'de yayla ve dağlarda otel ve bungalov evleri tercih edenler, rezervasyon yaptırıyor.

Türkiye'de pandemi sürecinde evde kalanlar, yaz dönemi için doğa ve kültür turlarını tercih etmeye başladı. Doğa tatilinin önde gelen adreslerinden Karadeniz'de yayla ve dağlarda otel ve bungalov evleri tercih edenler, rezervasyon yaptırıyor. Yeşil doğası, dereleri, yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle ilgi odağı olan Karadeniz'de turizmciler, tam kapanma sonrası vaka sayılarında yaşanan azalmayla rezervasyonlarda artış olduğunu belirtti. Pandemide sessizliğe bürünen bölgede turistik işletmeler, yeniden yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi Körfez ülkelerinden gelecek turistlerin bölgeye canlılık kazandırmasını bekliyor.

'YÜZDE 80 POTANSİYEL BEKLİYORUZ'

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, tam kapanmanın bitmesiyle Uzungöl'de yoğun talep yaşanmasını beklediklerini söyledi. Akyüz, Şu anki süreç olumlu yansıyor. Bölge turizmine katkı sunacağına inancım var. Bölgemiz turizmi için en önemli konu Suudi Arabistan'ın kapıları açmasıdır. Pandemi dolayısıyla ülkemizde yapılan aşılama ve bunun neticesinde insanlarımızın dikkatli olup vakaların düşme trendinin aşağıya inmesiyle talep patlaması olmasını bekliyoruz. Arap misafirlerimizle görüştüğümüzde, 'Kapılar açıldığı anda bölgeye gelmeyi düşünüyoruz' diyorlar. Bu da yoğun talep olacağını düşünüyoruz. Yüzde 70 ile 80 trendinde müşteri potansiyeline ulaşabileceğimizi düşünüyorum dedi.

'İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK'

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, koronavirüs salgının seyrinin değişkenlik göstermesi nedeniyle kesin rakamlar vermenin zor olacağını kaydetti. Kantarcı, Geçen yıl eylül ayı sonrası pandeminin seyrinin değişeceğini beklemiyorduk ve daha fazla yabancı turist beklentisindeydik. 2019'da Trabzon'u ziyaret eden kayıtlı turist sayısı 600 bin oldu. Bölge genelinde bu rakam daha fazlaydı. Trabzon özelinde 600 bin rakamının yüzde 35'ini yakalayabilir, 200 bin turist sayısına ulaşabilirsek 2021 için gerçekçi ve iyi bir başlangıç olacaktır. Bölgemiz için konuşacak olursak bunu ayağa kaldıracak olan başlıca sektör turizmdir. Hem ekonomi hem turizmin bir an önce canlanabilmesi için vakaların gerçek anlamda düşmüş ve normalleşme sürecinde ciddi adımları atmış olmamız gerekiyor diye konuştu.

'AŞI ORANLARI UMUTLANDIRIYOR'

Doğu Karadeniz'e en fazla rağbet gösteren Körfez ülkelerinin birçoğunun aşı çalışmalarını tamamladığına dikkati çeken Kantarcı, Ülkemizin diğer bölgelerinde yaşanan bazı dalgalanma ve olumsuzluklar, hem bize turist gönderecek ülkelerdeki aşılama oranlarının çok yüksek olması hem de son birkaç yıldır ülkelerin yüzde 95'i ile beraber politik anlamda bir gerginliğimizin olmaması bizi umutlandırıyor dedi.

TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI
TAM KAPANMA SONRASI DOĞA TATİLİ REZERVASYONLARI ARTTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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