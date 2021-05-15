Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
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Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı

Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı.

Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı. Zabıta ekipleri pazarda denetimlerini sürdürdü. Sebze ve meyve fiyatları kimi vatandaşa göre pahalı gelirken kimine göre de marketten daha uygun olduğunu söyledi.

Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan semt pazarları bu hafta da bayramın son günü açıldı. Bahçelievler'de pazarcı esnafı tezgahının başında yerini aldı. Semt pazarında hareketlilik yaşandı. Zabıta ekipleri pazarda denetimlerini sürdürdü. Sebze ve meyve fiyatları kimi vatandaşa göre pahalı gelirken kimine göre de marketten daha uygun olduğunu söyledi.

Salgından dolayı erken saatlerde gelmeyi tercih eden Mehmet Çoğun, "Domates kıvırcık bütün ihtiyaçları aldık. Salgından dolayı sakin oluyor. Başka zamanlar daha yoğun oluyor. Fiyatlar bugün normal geçen hafta biraz pahalıydı. Bazı ürünler tezgahlar arası bile fiyat farkı var. Mesela domates 8 lira aynı domates başka yerde 6 liraya satılıyor. Genelde pazardan tercih ediyoruz marketler çok pahalı oluyor" diye konuştu.

Pazarlarda da fiyatların pahalı oluşundan yakınan Selma Okar, "Kabak ve domates yarımşar kilo alabildik. Pazarlarında artık marketlerden hiç farkı yok. Market bazen daha uygun oluyor. Sabah erken geldik, bu saatlerde pek kalabalık değil" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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