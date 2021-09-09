Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris'in masa başındaki silahlı fotoğrafı gündem oldu

ABD'nin geri çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, geçici hükümet üyelerini de resmen açıkladı. Merkez Bankası başkanlığına atanan Hacı Muhammed İdris'e ait olduğu öne sürülen görüntü ise sosyal medyada bir anda gündem oldu. Fotoğrafta İdris'in dizüstü bilgisayar başında ağır otomatik silah ile poz verdiği görüldü.

ABD'nin 20 yıl sonra çekildiği Afganistan'da Taliban "geçici hükümeti" ilan etti. Taliban'ın açıkladığı isimler ise tartışma yarattı. İçişleri Bakanlığı'na ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Haqqani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Haqqani getirilmişti.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Merkez Bankası başkanlığına atanan Hacı Muhammed İdris'e ait olduğu öne sürülen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. İdris'in dizüstü bilgisayar karşısında otururken masasındaki ağır otomatik silah ile poz verdiği görülüyor.

"HİÇBİR DENEYİMİ VE RESMİ EĞİTİMİ YOK"

Görüntüler, India Today haber kanalında da yer aldı. Kullanıcılardan bazıları, "Daha önce hiçbir deneyimi ve resmi eğitimi olmamasına rağmen, Afganistan Merkez Bankasını yönetmek için Hacı Muhammed İdris seçildi. Daha önce Taliban liderine mali açıdan yardım etmişti" hatırlatmasında bulundu.