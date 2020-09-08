Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü Yatırımcıların, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olarak talepte daralmanın artacağına ilişkin endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor.

Yatırımcıların, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olarak talepte daralmanın artacağına ilişkin endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 dolar, Brent petrolün varil fiyatı da 40 dolar düzeyine indi.

Küresel ekonomiye ilişkin olumlu verilerin neden olduğu güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, 1,920 doların da altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 5.57 düşüşle 40.20 dolar,Batı Teksas yüzde 6.23 düşüşle 37.47 dolar,altın yüzde 0.54 düşüşle 1,918.42 dolar,gümüş yüzde 1.90 düşüşle 26.34 dolar,bakır yüzde 0.18 artışla 6,792.00 dolar,platin yüzde 0.51 artışla 914.15 dolar,paladyum yüzde 0.66 düşüşle 2,283.67 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,013 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların sakin bir günü geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD piyasalarının kapalı olduğu günde, kıymetli madenler de sakin bir seansı geride bıraktı. "Dünkü seansa 1,934 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, oldukça dar bir bant içerisinde hareket etti. "Seansın ilk saatlerinde pozitif yönlü hareket eden sarı maden, 1,941 dolar/onsa kadar uzanarak günün en yüksek seviyesini kaydetti. "Seans sonuna kadar bu seviyedeki yerini koruyamayan altın, gün sonunda kırmızıya dönmüş oldu. "Günün kritik gelişmesi olarak Brexit görüşmeleri öne çıkarken, İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın taleplerinden taviz vermek yerine görüşmeleri terk edeceği açıklamasını yapması, sert-Brexit konusunu tekrar gündeme getirdi. "Bu tartışma sonrası piyasalardaki risk iştahında kısmen azalış görülürken, altın da satıştan nasibini aldı. Altın, seansı 1,928 dolar/onstan tamamlarken, haftaya yüzde 0.3 kayıpla başladı."Gümüş de dar bantta hareket ettiği bir seans içinde hareket ederken, az da olsa kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. Beyaz maden, 26.91 dolar/onstan başladığı günü, 26.86 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.2 kaybı hanesine yazdı. "Platin, 906 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı, 908 dolar/onstan seansı tamamlayarak yatay bir kapanış yapmış oldu. "Paladyum ise günün en hareketli kıymetli madeni olarak öne çıkarken, yeşilde kapattığı bir seansı yaşadı. Paladyum, 2,278 dolar/ons seviyesinden güne başlarken, 2,302 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 1.0 değer kazandı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,085 kg altın, 3,720 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA