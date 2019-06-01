Talebe göre Askeri Konnektör Tasarlayıp Üretiyorlar

"MÜŞTERİ NASIL İSTERSE ONA GÖRE TASARLIYORUZ"

Nicomatic Türkiye firması genel müdürü İdris Dumlu "Bizim ürünlerimizin en büyük avantajı kompakt, hafif ve sinyal karışımı yapabilmesidir. Yani müşteri ürünü nasıl isterse ona göre tasarlayıp üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNÜMÜZÜ LANSE ETTİK"

Nicomatic Türkiye sadece alım satım üzerine değil de Türkiye'deki müşterilerimizde daha iyi hizmet getirmek amacıyla ve daha değer katmak üzerine, ürünlerimizi tamamlayan bir montaj işi ve ar-ge çalşmaları yapmak istiyoruz. Geçen sene sonunda yerli ve milli ürünümüzü lanse ettik. Bu da Nicomatic Türkiye için bir gurur." diye konuştu.