Taksim Camii mahyalar ile süslendi
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Taksim Camii mahyalar ile süslendi

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | Güncel

Taksim Camii mahyalar ile süslendi Taksim Camiindeki "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" mahyası drone ile görüntülendi Taksim'de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camiinin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı.

Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Taksim Camiindeki "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" mahyası drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Taksim'de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camiinin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı. Taksim Camisindeki 'Hoş Geldin Şehri Ramazan' mahyası drone ile havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi. Açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camisinin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı. 'Hoş geldin Şehr-i Ramazan' yazılı mahyalar görenleri kendine hayran bıraktı. Akşam drone ile görüntülenen Taksim Camisindeki mahyalar ve İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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