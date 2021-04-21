Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Taksim Camii mahyalar ile süslendi Taksim Camiindeki "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" mahyası drone ile görüntülendi Taksim'de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camiinin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı.