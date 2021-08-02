Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolu Temel Yapı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen taksi ile karşı yönden gelen 21 FH 208 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada takside bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 


- Bingöl
Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Hakan Reçber Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:43:40. #1.16#

title