Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri

14.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:15

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır maç kazanamayan Samsun Canik Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Stephanie Zenora Madden, sezonun geride kalan bölümünde ligin en fazla sayı üreten ismi oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır maç kazanamayan Samsun Canik Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Stephanie Zenora Madden, sezonun geride kalan bölümünde ligin en fazla sayı üreten ismi oldu.

Samsun Canik Belediyespor, ligde son galibiyetini 2018-2019 sezonunun 15. haftasında 20 Ocak 2019'da İstanbul Üniversitesi'ne karşı 79-72'lik skorla alırken, o tarihten sonra oynadığı 48 maçı da kaybetti.

2018-2019 sezonunda kalan 11 maçını yitiren Samsun temsilcisi, geçen sezon oynadığı 20 maçta da galibiyet alamazken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla ligde kaldı.

Sezon başında ekonomik nedenlerle katılım payını zamanında yatıramayan ve ihraç edilmesi gündemde olan Samsun Canik Belediyespor, lige son anda katılabildi.

Bu sezon oynadığı 17 maçtan da mağlup ayrılan Samsun ekibi, son olarak sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 56 sayı farkla 112-56 yenildi.

Madden'in yıldızı parlıyor

Samsun Canik Belediyespor'un tek yabancı oyuncusu ABD'li Stephanie Zenora Madden, takımın kötü gidişine karşın performansıyla alkış alıyor.

Bu sezon forma giydiği 16 karşılaşmada 446 sayı üretip, 27,88 ortalama yakalayan Madden, ligin en skorer oyuncusu konumunda.

Madden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir takım olduklarını, kendisinin de bireysel hedefleri bulunduğunu söyledi.

Geride kalan maçları fazla düşünmemeye çalıştığını dile getiren Madden, "Bu beni elbette kötü etkiliyor. Ben sahadaki görevimi elimden geldiğince yapıyorum. Maçlarda 20-30 sayı atmam iyi ama takımın kazanamaması moral bozucu. Bu kötü bir tecrübe. Elimizden geleni yapıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

ABD'de yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgili soruya Madden, "Oradaki ırkçılık olayları beni motive ediyor. Geleceği düşünüyorum. Aileme bakmam gerekiyor. Bu nedenle maçlarda iyi performans sergilemeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek ise kalan maçların önemli olduğunu ve ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek, destek verilmesi halinde hala ligde kalmak için şansları bulunduğunu dile getirdi.

Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri
Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri
Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri
Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Tolga Ciğerci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:15:26. #1.14#
title