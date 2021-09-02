Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek

Giresunspor maçında saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'n yumruklaya ve TFF'den 8 maç ceza alan Marcao'ya af çıktı. Galatasaray, UEFA listesinde Marcao'ya da yer verme kararı aldı. Brezilyalı stoper, Avrupa Ligi maçlarında sahaya çıkabilecek.

Fanatik gazetesinin haberine göre Napoli ile görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Galatasaray'da Marcao'ya af çıktı. Fatih Terim'in isteğiyle Marcao, UEFA listesine dahil edilecek.

AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYACAK

Marcao, Avrupa Ligi'ndeki maçlarda Nelsson ile birlikte oynayacak, Luyindama yedeğe çekilecek. Ligde cezası bittikten sonra yeniden takıma dönecek.

PİYASA YAPACAK

Marcao'ya 10 milyon euronun üstünde bir teklif gelirse satılacak. Avrupa Ligi'nde tekrar piyasasını yükseltmesi için Brezilyalı futbolcuya şans verileceği belirtildi.