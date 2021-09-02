Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek
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Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Giresunspor maçında saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'n yumruklaya ve TFF'den 8 maç ceza alan Marcao'ya af çıktı. Galatasaray, UEFA listesinde Marcao'ya da yer verme kararı aldı. Brezilyalı stoper, Avrupa Ligi maçlarında sahaya çıkabilecek.

Fanatik gazetesinin haberine göre Napoli ile görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Galatasaray'da Marcao'ya af çıktı. Fatih Terim'in isteğiyle Marcao, UEFA listesine dahil edilecek.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af çıktı! Sahaya çıkabilecek

AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYACAK

Marcao, Avrupa Ligi'ndeki maçlarda Nelsson ile birlikte oynayacak, Luyindama yedeğe çekilecek. Ligde cezası bittikten sonra yeniden takıma dönecek.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af çıktı! Sahaya çıkabilecek

PİYASA YAPACAK

Marcao'ya 10 milyon euronun üstünde bir teklif gelirse satılacak. Avrupa Ligi'nde tekrar piyasasını yükseltmesi için Brezilyalı futbolcuya şans verileceği belirtildi.

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Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek - Haberler Spor
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