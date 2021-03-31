Takı sektörünün imdadına diziler yetişti

Takı sektörünün imdadına diziler yetişti Pandemi ile zor günler yaşayan mesleklerden gümüşçülerin imdadına izlenme rekoru kıran diziler yetişti Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla durma noktasına gelen gümüş takı sektörünün imdadına televizyonlarda izlenme rekorları kıran diziler yetişti.

Takı sektörünün imdadına diziler yetişti

Pandemi ile zor günler yaşayan mesleklerden gümüşçülerin imdadına izlenme rekoru kıran diziler yetişti

GAZİANTEP - Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla durma noktasına gelen gümüş takı sektörünün imdadına televizyonlarda izlenme rekorları kıran diziler yetişti.

Korona virüs bulaş riskinden dolayı dükkanlara müşteri gelmemesi gümüş takı satan esnafı olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinin evinde geçiren vatandaşlar ise yayına başlayan tarihi dizilere ilgi gösterdi. Seyircilerine yaşattığı atmosferle pandemi sürecini bir nebze de olsa rahatlatan dizilerde kullanılan yüzük ve kolyeler gümüş takı sektörünü de harekete geçirdi. Özellikle tarihi dizilerde kullanılan gümüş yüzüklere rağbet artarken satıcılar dizinin tutup tutmayacağını gelen taleplerden anlayabildiklerini söyledi.

Babasından devraldığı gümüş takı dükkanının 8 yıldır işlettiğini belirten Abdulkadir Alptekin, "Son yıllarda Türkiye'de özellikle tarihi dizilerin çoğalmasıyla gümüş satışlarımız bayağı bir etkilendi. Örneği Diriliş Ertuğrul yüzükleri ve Kayılı yüzüklerin satışını etkiledi. Çok fazla talebin olmadığı gümüşe talebi arttırdı satışımız yükseldi bunda dizilerin çok büyük payı var" dedi.

"Pazarlık yapmadan alıyorlar"

İnsanları sevdikleri dizilere çok bağlandıkları için orada kullanılanlara sahip olmak için pazarlık bile yapmadıklarını ifade eden Alptekin, "Erkek yüzük fiyatları 150 lira ile 500 lira arasında arasın da satılıyor bunda gram ve işçiliğin yapımına bağlı olarak ta belirleniyor. Diriliş Ertuğrul dizi bitmesine rağmen hala rövanşta yüzükleri bu dizileri o kadar seviyorlar ki bazı müşterilerimiz pazarlık dahi yapmadan yüzükleri almak istiyor" sözlerini kaydetti.

Yeni başlayan bir dizinin tutup tutmayacağını biliyorlar

Yeni başlayan bir dizinin tutup tutmayacağını da bildiklerini ifade eden Altekin, "Yeni başlayan Teşkilat diye bir dizi var onun yüzüklerinden 3-5 tane toptancımız geldiğinde almıştık, dizi o kadar talep görüyor ki o yüzükler satıldı biz tekrardan sipariş ettik. Yeni başlayıp 2-3 bölüm de orada kullanılan bir yüzüğün, kolyenin etkisi açısında bizlere çok faydası oluyor. Takı üzerine iş yapan esnafımızın bu pandemi döneminde diziler bizim imdadımıza yetişti diyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL