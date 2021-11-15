Tahmazoğlu gençlerle bir araya geldi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle bir araya gelerek spor yapıp, müzik dinleyip, gençlere ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Sık sık okul ziyaretleri ve mini toplantılarda gençlerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yine gençler ile bir araya gelerek çeşitli spor etkinliği ve yarışmalar düzenledi.

"Her zaman gençlerle bir aradayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerle Baş Başa" etkinliğinin önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirterek, "İlk defa düzenlediğimiz bir program. Gençlerimizi hem eğitici, öğretici ve eğlendirici bir program düzenledik. Bu programda gençlerimizle birlikte eğlendik, onlarla iyi bir zaman geçirdik. Spor, bilgi, ses yarışmaları gibi yarışmalar düzenleyerek onlara çeşitli hediyeler verdik. Bu etkinliğimizi önümüzdeki günlerde de devam ettirmek istiyoruz. Böylelikle ülkemizin geleceği olan gençlerimizin taleplerine kulak verip, onlarla birlikte daha iyi projeler üreteceğiz. Gençlerimize özellikle eğitim alanında önemli destekler sağladık. Bu zaman kadar 11 milyon 700 bin kitap dağıtımı, 715 bin 800 adet spor ayakkabısı, 233 bin 86 futbol, Basketbol, voleybol topu, 20 bin adet bisiklet, 20 bin adet kol saati, 52 bin adet tablet, 163 bin 823 adet tişört ve 2 bin 51 adet dizüstü bilgisayar hediye ettik. Dün olduğu gibi bugün ve yarında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tahmazoğlu gençlere hediye verdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen etkinliklerde gençlerle masa tenisi oynayıp penaltı atışı attı. Bilek güreşi, basketbol, mekik çeken gençler Ahmet Onurlu ve Müzsan Sıra Gecesi ekibinin çaldığı türkülerle halay çekip, doyasıya eğlendikten sonra ses yarışması yaparak şarkılar söyleyip, şiir okudular. Düzenlenen etkinlikte gençlere 982 adet genel kültür ve okuma kitapları, 216 adet futbol topu, 150 adet voleybol, 150 adet basketbol topları, 100 adet satranç takımı, 6 adet kol saati, 4 adet powerbank, 20 adet üniversite hazırlık kaynak kitabı, 51 adet kalem, 1 adet tablet bilgisayar ve15 adet bisiklet hediye etti. - GAZİANTEP

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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