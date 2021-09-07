TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, Mersin'de genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısına katıldı
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TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, Mersin'de genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısına katıldı

TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, Mersin'de genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısına katıldı.

Birişik, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada herkesin en temel ihtiyacının gıda olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirtti.

Genel Müdürlük olarak Kovid-19 süresince çalışmalar yaptıklarını ifade eden Birişik, şunları söyledi:

"Vatandaşın kısıtlamalar döneminde arazisine gidememesi neticesinde bitki besleme, zirai mücadele ve sulama gibi faaliyetleri yapamadığı durumda ciddi bir rekolte kaybı olacağından önceliğimiz vatandaşımıza bu yönde hizmet sunmak oldu. Ancak asıl riskin zamanında yapılmayan tarımsal faaliyetler sonucu bitkilerde ve hayvanlarda ortaya önemli sorunlar çıkabileceğini düşünerek bir gıda güvenliği riski öngördük. Bu sebeple başta kuraklık, don ve hastalığa dayalı bitki ve hayvan çeşitleri ile daha zor şartlara uygun hayvanların geliştirilmesi için çalışmalar yaptık."

???????Görevlilerden şimdiye kadar yaptıkları Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesini isteyen Birişik, şöyle konuştu:

"Salgında Ar-Ge çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Enstitülerimiz faaliyetlerine devam etti. Çünkü Ar-Ge çalışmalarına ara vermek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Tarımın önemi biliniyordu ancak Kovid-19 nedeni ile tüm dünyada tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Tarım yok ise yaşam durur. Bu nedenle gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal Ar-Ge'ye daha çok ağırlık vermek zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik, Mersin'de genişletilmiş yönetim koordinasyon toplantısına katıldı - Haberler Ekonomi
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