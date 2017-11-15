- Taekwondo'nun duayeni İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlandı



ANKARA - Taekwondo sporunun duayeni, Türk sporunun sevilen yüzü İsmet Iraz son yolculuğa uğurlandı.

Türkiye'ye tekvandoyu getiren isim olarak bilinen, sporcu ve milli takımlar teknik direktörü olarak bu branşa uzun yıllar hizmet eden İsmet Iraz, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Iraz' için 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde kendi adıyla bulunan İsmet Iraz Taekwondo Salonu önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İsmet Iraz eşi Hanife Iraz, kızı Zeynep Iraz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, eski Bakanlardan Yücel Seçkiner, Ali Şevki Erek, Ünal Erkan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon başkanları, milli takım antrenörleri, basın mensupları ve spor camiasından sevenleri katıldı.

Törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.