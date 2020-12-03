Tacikistan, yıl sonuna kadar Rusya'daki vatandaşları için 150'ye yakın özel sefer düzenleyecek
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Tacikistan, yıl sonuna kadar Rusya'daki vatandaşları için 150'ye yakın özel sefer düzenleyecek

03.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:55
Tacikistan, yıl sonuna kadar Rusya'daki vatandaşları için 150'ye yakın özel sefer düzenleyecek

Tacikistan hükümeti, Rusya'daki vatandaşları için yıl sonuna kadar Rusya'dan Duşanbe'ye 150'ye yakın özel sefer gerçekleştirecek.

Tacikistan hükümeti, Rusya'daki vatandaşları için yıl sonuna kadar Rusya'dan Duşanbe'ye 150'ye yakın özel sefer gerçekleştirecek.

Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Direktörü Ikrom Subhonzoda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tacikistan'ın Somon Air havayolu şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Rusya'da kalan vatandaşların tahliyesi için yıl sonuna kadar Rusya'dan 150'ye yakın özel sefer düzenleyeceğini bildirdi.

Tacikistan'ın havacılık yetkililerinin Rus yetkililerle bu yıl sonuna kadar Rusya'nın farklı şehirlerinden özel seferlerin düzenlenmesi konusunda anlaştığını belirten Subhonzoda, söz konusu şehirler arasında Moskova, St-Petersburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Kazan ve Yekaterinburg'un bulunduğunu ifade etti.

Subhonzoda, ülkeye dönecek Tacik vatandaşların test sonuçlarının pozitif olmadığına dair son 72 saatte yapılan belgeyi bulundurmaları gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, uzun bir aradan sonra Dubai ve İstanbul'a düzenli uçuşları yeniden başlatan Tacikistan, Rusya ile düzenli uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunda görüşmeleri sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığına göre, ülkede bugüne kadar 12 bin 269 kişide virüs saptandı, 11 bin 677 hasta taburcu edildi ve 87 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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