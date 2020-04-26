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Tacikistan, Futbol, Spor, Haber

Tacikistan'da futbol ligi için 10 Mayıs'a kadar erteleme kararı alındı

Tacikistan Birinci Futbol Ligi karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren askıya alınacak.

26.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:42
Tacikistan'da futbol ligi için 10 Mayıs'a kadar erteleme kararı alındı

Tacikistan Birinci Futbol Ligi karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren askıya alınacak.

Ülke futbol federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin spor aktiviteleri için getirdiği kısıtlama nedeniyle birinci lig maçlarının yarından itibaren 10 Mayıs'a kadar erteleneceği duyuruldu.

Tacikistan'da birinci lig karşılaşmaları 5 Nisan'da başlamıştı. Bugün tamamlanacak 4. hafta maçlarının ardından futbola ara verilecek Tacikistan, Belarus, Burundi ve Nikaragua gibi liglere devam edilen az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyordu.

Çin'in sınır komşusu Tacikistan'da yetkili makamlar, şu ana kadar Kovid-19 vakası tespit edilmediğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA

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