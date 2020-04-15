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Lionel Messi, Cadena Ser, Spor

Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı

Tabutla ettikleri dansla sosyal medyada viral haline gelen Afrikalı isimlerden Benjamin Aidoo, Lionel Messi'ye olan hayranlığını anlattı.

15.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:24
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı

Son dönemde sosyal medyanın fenomen figürleri haline gelen Afrikalı dansçılar, futbola olan ilgisini anlattı. İspanyol radyosu Cadena Ser'e konuşan Benjamin Aidoo, "Favori oyuncum Lionel Messi, onu seviyorum. Oyun stilini beğeniyorum. Dahası, bencil değil bence bu çok önemli. Futbolu ve futbol oynamayı seviyorum. Bu hobilerimden biri. Barcelona ve Messi hayranıyım. O harika bir futbolcu" dedi.

Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı

"ÖLÜMÜ KUTLAMALIYIZ"

Aidoo ayrıca bir internet virali haline dönüşen videonun arkasındaki hikaye hakkında konuştu; "Bence ölümü kutlamak zorundayız. Neden mi? Çünkü bir kişi aramızdan ayrıldığında hayatı boyunca yaptıklarını hatırlamamız gerekir." dedi.

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı olarak da görülüyor. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor.

Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
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Haber Yorumları (1)
MRTE: Yakında bizim ahmak zenginlerde buna özenirler demedi demeyin
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