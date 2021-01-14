"Tabiatın kalbi" Gölcük ve Mudurnu beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Mudurnu ilçesi, kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Mudurnu ilçesi, kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaktaki "tabiatın kalbi" olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkı, beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı.

Gölcük'e günübirlik tatil için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mudurnu da beyaza büründü

Bolu'nun tabiat güzellikleriyle ünlü yörelerinden Mudurnu ilçesi de kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Beyazlar içindeki tarihi konakların görüntüsü, ziyaretçileri büyüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz