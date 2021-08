T.C. Kuşadası Belediyesi

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN YARDIMCISI OĞUZHAN TURAN MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYORKuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Mahallesi Altınkum Sitesi'ni ziyaret ederek Sevgi Plajı'nda incelemelerde bulundu. Site sakinleriyle sohbet ederek sorun ve önerileri dinleyen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla Davutlar'ın tüm alt ve üst yapı sorunlarının en kısa süre içerisinde çözüleceğini söyledi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ekibi tarafından mahallelere yapılan ziyaretler sürüyor. Kuşadası'nın her mahallesini ve sokağını adım adım dolaşan Kuşadası Belediyesi yöneticileri yaptıkları ziyaretlerle vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sorunları yerinde görüyor ve çözüm üretiyor. Belirlenen program dahilinde ziyaretlerini sürdüren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, son olarak Davutlar Mahallesi'nde bulunan Altınkum Sitesi'ni ziyaret etti. Site sakinleriyle sohbet eden Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Sevgi Plajı'nda incelemelerde bulunarak işgaliye kurallarını aykırı bir durum olup olmadığını denetledi. Güvercin Masa Gezici Ekibinin de eşlik ettiği ziyarette vatandaşlardan gelen talepler ilgili birimlere iletildi. "HER SORUNUNUZDA YANINIZDAYIZ"Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası'nın tüm mahalleleri ile büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini belirterek "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla Davutlar Mahallemizin tüm alt ve üst yapı sorunları en kısa süre içerisinde çözüme kavuşacak. Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı projesinin ikinci etabı için çalışmalar sürüyor. İkinci etabın tamamlanmasıyla Davutlar-Güzelçamlı bölgesinin en önemli sorunu olan kanalizasyon sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak. İçiniz rahat olsun. Her zaman ve her sorununuzda yanınızdayız" dedi.

Kaynak: Habermetre