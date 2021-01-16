Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi

16.01.2021 21:22 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:34

Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'den Attila Szalai'yi transfer etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı. KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya üzerinden tartıştı.

Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol takımında forma giyen Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi transfer etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tartışmalara neden oldu.

"YAŞAMIN GERÇEĞİ BUNLARI BÖYLE OFSAYTTA BIRAKIR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya üzerinden tartıştı. Ferdi Sabit Soyer, Fenerbahçe'nin transferi ile ilgili, "Fenerbahçe, Apollon'un Macar oyuncusu Attila için anlaşmış, transfer edecek. Güney'den ilaç alınımına itiraz eden büyük Fenerli, iki devletçi, federasyon karşıtı Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu buna ne der. Hadi bir kükre bakalım. Yaşamın gerçeği bunları böyle ofsaytta bırakır" paylaşım yaptı.

ERTUĞRULOĞLU'NDAN SOYER'E: İNANMADIĞINIZ MİLLETVEKİLİ ANDINI OKUDUNUZ

Ertuğruloğlu da Soyer'in paylaşımına, "İnanmadığınız devletin milletvekili, bakanı, başbakanı oldunuz. İnanmadığınız milletvekili andını okudunuz, devleti ve egemenliği savunacağınıza namus ve şeref sözü vererek ant içtiniz. Niye?" diye cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Selçuk Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Bakkal İsmail Kartal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Yatırım Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 22:33:37. #1.14#
title