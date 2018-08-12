Suudi Aramco'dan ABD Şirketleriyle 8 Milyar Dolarlık Protokol

Suudi Arabistanlı Aramco ve ACWA Power ile ABD'li Air Products şirketleri, 8 milyar dolarlık ortak gazlaştırma ve elektrik üretimi projesi için ön protokol imzaladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın batısındaki ekonomi şehri Cazan'da kurulması planlanan gazlaştırma ve elektrik üretimi ortak projesindeki 25 yıllık sözleşmeyle işletme varlığı ve tesisler işletilecek.

Suudi Aramco Şirketi'nin ham madde tedarik edeceği projede, elektrik ve hidrojen üretimi yapılması planlanıyor.

ABD şirketi Air Products'ın ortak girişim anlaşmasında en az yüzde 55 hisseye sahip olması beklenirken, Aramco ve ACWA Power şirketlerinin de kalan hisseleri alması öngörülüyor.

Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco, dünyanın en büyük petrol şirketiyken ACWA Power ise Ortadoğu'nun en büyük enerji üreten şirketi.

ABD'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan enerji, gaz ve teknolojisi alanında uzman Air Products, dünya çapında 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.