Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: "Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı"
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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: "Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı"

12.11.2020 04:25 | Son Güncelleme: 12.11.2020 04:28
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu:

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran'ın desteklediği Husiler tarafından yollanan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun Kızıldeniz'in güneyinde batırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran'ın desteklediği Husiler tarafından yollanan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun Kızıldeniz'in güneyinde batırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Husi milisler Kızıldeniz'in güneyinde terör eylemi girişiminde bulundu.

Arap koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Husiler tarafından terör saldırısı amacıyla gönderilen uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun batırıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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