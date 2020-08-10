SÜTAŞ'ın sağmal inekleri Bingöl'deki çiftliklere getirildi Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde SÜTAŞ tarafından "Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi" kapsamında kurulacak süt fabrikası öncesi tamamlanan çiftliklere sağmal inek sevkiyatı yapıldı.

Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde SÜTAŞ tarafından "Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi" kapsamında kurulacak süt fabrikası öncesi tamamlanan çiftliklere sağmal inek sevkiyatı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın aldığı yatırım kararı çerçevesinde, "SÜTAŞ Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımı" kapsamındaki tesislerin yapımı sürüyor.

SÜTAŞ'ın Çeltiksuyu köyündeki 3 bin dönümlük arazide 2018 Haziran ayında yapımına başlanan 733 milyon 709 bin lira tutarındaki entegre tesisteki süt fabrikasının kaba inşaatı ve çiftlikler tamamlandı, 650 işçinin çalıştığı inşaat ve montaj faaliyetleri ise hızla devam ediyor.

Süt inekleri Bingöl'e ulaştı

Çiftlikten süt fabrikasına, yem fabrikasından biyoenerjiye kadar entegre yatırım olan tesislerden ilki olacak süt fabrikasının yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor. Çiftliklerde 1. etap damızlık düve barınaklarının inşaatı tamamlandı, 24 Temmuz'dan itibaren sevk edilmeye başlanan simental cinsi ilk gebe düveler Bingöl'deki evlerine getirildi.

Sütün bereketini Bingöl'den Anadolu'ya yaymak için en önemli adımlardan birini atan SÜTAŞ, ağustos ayı sonuna kadar Bingöl'deki çiftliklere 2 bini aşkın süt ineği sevk edecek.

"Bingöl çok büyük bir yatırıma kavuşuyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA muhabirine, SÜTAŞ yatırımının doğrudan 1012, dolaylı olarak on binlerce aileye katkı sunacağını söyledi.

SÜTAŞ süt fabrikasının büyük oranda tamamlandığını ve gelecek ekim ayında açılmasının planlandığını işaret eden Yılmaz, süt ineklerinin Bingöl'e sevk edilmesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Yılmaz, Bingöl merkezli dev bölgesel yatırımın adım adım gerçeğe dönüştüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu yatırımın ilimize kazandırılmasına vesile olan başta sayın Cumhurbaşkanımız ile SÜTAŞ yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Aralıksız bir şekilde yatırım yapmaya devam ettiler. Geçtiğimiz günlerde ilk hayvanlar da gelmeye başladı. Ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Çok sevindim bu manzarayı görünce. Toplumumuzda da gerçekten büyük bir teveccüh oldu. Bu sonbaharda ilk tesis hizmete alınmış olacak. Peyderpey bu kapasite genişleyecek, Bingöl çok büyük bir yatırıma kavuşuyor. Bu sıradan bir yatırım değil, şunda Türkiye'de benim bildiğim en büyük gıda tarım sanayi yatırımı ve Bingöl'de gerçekleşiyor."

"Bu bölgesel bir projedir. Bingöl merkezli yatırım ama bütün bölgeyi etkileyecek." diyen Yılmaz, 300 kilometre uzaklıktaki il ve ilçelerden de firmanın süt ve yem bitkisi alımı yapılacağını aktardı.

"Yatırımlarda en büyük teşvik huzur ve güven ortamıdır"

Yılmaz, huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda Doğu ve Güneydoğuya özel sektörün daha fazla yatırım yapmasını beklediklerini, SÜTAŞ yatırımın da diğer yatırımlar için örnek teşkil etmesini diledi.

Bölgeye yatırım yapmanın gerçek vatanseverlik olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun Muharrem Bey ve ekibinden. İşte vatanseverlik budur. Gelip Bingöl'de bu büyük yatırımı yapmak en büyük vatanseverliktir bana göre. Buradaki insanımıza AŞ iş imkanı sunmuş olacak. Huzur güven ortamımız da çok şükür çok iyi, pekişmiş durumda. Yatırımlarda en büyük teşvik huzur ve güven ortamıdır. Bir yerde huzur ve güven yoksa oraya özel sektör yatırımı gelmez. Devlet yatırım yapabilir ama özel ciddi bir yatırım gelmez. İşte huzur ve güven ortamı var ki Bingöl'de böyle yatırımları görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz inşallah."

Üreticiler heyecanlandı

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da son aşamaya gelen SÜTAŞ yatırımının Bingöl ve bölgeye çok olumlu etkisi olacağını söyledi.

"SÜTAŞ'ın gebe düvelerinin gelmeye başlaması biz de heyecan yarattı." diyen Koç, bu devasa yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatırımın etkilerinin geçen seneden beri görülmeye başladığını aktaran Koç, "SÜTAŞ geldikten sonra sılajlık mısır ekimi 1500 dekardan 13 bin dekara yükseldi. SÜTAŞ'ın garantili alım modeli çiftçilere güven verdi. Biz de güven kazandık. " diye konuştu.

Kaynak: AA