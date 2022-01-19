Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor kim kazandı, hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022'de bu akşam sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda her iki taraf kazanmak için mücadele ediyor. Ödül oyununda dokunulmazlık oyunundaki gibi kadınlar kadınlarla erkekler erkekler yarıştı. Kadınlar mücadelesini 8-2 ünlüler kazandı ve genel skorda ünlüler 1-0 öne geçti.
Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ödül sponsor bir bisküvi markasının ürünleri ve olta takımıdır.
Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasından oylama ile yapılacak yarışmacı olacak.
Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
- Berna: 2
- Berkan: 1
- Ardahan: 1
- Hikmet: 3
- Yasin: 1
- Yağmur: 1
- Anıl: 1
- Gökhan: 1
Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Gizem Kerimoğlu
- Yağmur Banda