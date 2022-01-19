Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Survivor kim kazandı, hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de bu akşam sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda her iki taraf kazanmak için mücadele ediyor. Ödül oyununda dokunulmazlık oyunundaki gibi kadınlar kadınlarla erkekler erkekler yarıştı. Kadınlar mücadelesini 8-2 ünlüler kazandı ve genel skorda ünlüler 1-0 öne geçti.

19 OCAK SURVİVOR ÖDÜL NE?

Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ödül sponsor bir bisküvi markasının ürünleri ve olta takımıdır.

SURVİVOR'DA DÜN NE OLMUŞTU?

Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasından oylama ile yapılacak yarışmacı olacak.

Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Berna: 2

Berkan: 1

Ardahan: 1

Hikmet: 3

Yasin: 1

Yağmur: 1

Anıl: 1

Gökhan: 1

Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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