Survivor neden yok, yeni bölüm bu akşam yok mu?

Survivor neden yok, yeni bölüm bu akşam yok mu?
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Haftanın her günü ekranlara gelen Survivor 2025 All Star'ı ekranda göremeyenler meraklandı. Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

TV8 yayın akışında görülen Survivor 22.00 itibariyle ekranda olmayacak. Futbol maçı nedeniyle Survivor'ın da 22.00'den sonra yayınlanmayacağı netleşti. Survivor neden yok, yeni bölüm bu akşam yok mu?

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor yeni bölümü bu akşam 20.00'de akrana gelecek. Program 22.00'de sona erecek ve futbol maçı yayınlanacak.

Survivor neden yok, yeni bölüm bu akşam yok mu?

ALMANYA – PORTEKİZ MAÇI HAKKINDA

Almanya – Portekiz maçınında kim galip gelirse, İspanya ile Fransa arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesi 7 Haziran'da Stuttgart Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Almanya – Portekiz maçı, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetiminde olacak.

Almanya, UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasında Portekiz ile mücadele edecek. Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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