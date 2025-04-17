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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 16 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, en son kim elendi?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 16 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, en son kim elendi?
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Nisan Survivor 2025 bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mücadele sonunda kazanan takım belli olurken, eleme potasındaki isimler de merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da en son kim elendi? İşte, merak edilenler...

Survivor 2025'in 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda eleme potasına giren isimler de merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da en son kim elendi? İşte, 16 Nisan Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 16 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede, dokunulmazlık ödülünün sahibi Mavi Takım (Gönüllüler) oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 16 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, en son kim elendi?SURVİVOR ELEME ADAYI KİM

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor All Star 2025'te 16 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde haftanın eleme potası şekillendi. Dokunulmazlık oyununda mağlup olan All Star takımı, ada konseyinde toplanarak eleme adaylarını belirlemek için oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Batuhan Gökgöz ismi potaya yazıldı.

Survivor All Star 2025'te eleme potasında olan isimler: (GÜNCEL)

  • Volkan
  • Sedat
  • Batuhan Gökgöz?
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