SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 Haziran 2025 Pazartesi günü Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi?

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 2 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme süreci izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak finale kalan Adem ve Batuhan arasında büyük bir rekabet yaşandı. Nefes kesen anlara sahne olan final karşılaşmasında Batuhan, Adem'i mağlup ederek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı.

Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı

SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, haftanın ikinci eleme adayı olarak Adem'in ismini verdi. Survivor'ın ilk eleme adayı ise Meryem olmuştu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Aycan olmuştu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında en az oyu alan Aycan, hayallerine veda ederek Survivor macerasını noktalayan son isim olarak kayıtlara geçti.