Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Terk ettikten sonra eşyalarını ailesine gönderdi Survivor ünlüler takımında yarışan ve adı Nisa ile aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce havaalanında sevgilisi Elif Aydın ile objektiflere yansıyan Yıldırım, adada ortaya çıkan aşk iddiaları sonrası sevgilisi tarafından terk edildi.

Survivor 2020 takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın terk etti.

Sabah Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çok konuşulacak olayı köşesine taşıdı. Bülent Cankurt, ilişkiye dair verdiği detayda Elif Aydın'ın, Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım ile olan ilişkisini sonlandırdığını ve tecrübeli futbolcunun eşyalarını ailesine gönderdiğini aktardı.

İşte Bülent Cankurt'un köşe yazısının Sercan Yıldırım'la ilgili kısmı;

Sahadaki süratiyle tanınan futbolcu Sercan Yıldırım'ın aşk hayatındaki hızına da yetişilmiyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda yarışan Sercan, konuşulanlara göre adada da huyundan vazgeçmedi; Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile adı aşk dedikodularına karıştı.

Aşk haberi doğru-yanlış bilmiyorum ama bildiğim; 'Ada Çapkını' Sercan, Dominik'ten İstanbul'a döndüğünde hayatının şokunu yaşayacak.

"EŞYALARINI AİLESİNE YOLLADI"

Çünkü kendisini 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın, çıkan aşk haberlerinin ardından, gıyabında da olsa Sercan'ı kapının önüne koydu. Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladı.

Dominik'te dış dünya ile iletişimi yasak olduğu için her şeyden habersiz olan Sercan, İstanbul'a döndüğünde neye uğradığına şaşıracak! Burada, hem evden atıldığını hem de sevgilisinden olduğunu öğrenecek olan Sercan'ın o anki yüz ifadesini çok merak ediyorum doğrusu.

"BÜYÜK BİR DERS OLACAKTIR"

Bu arada Sercan ile sevgilisi Elif Aydın ile yaklaşık 1.5 yıldır Zekeriyaköy'de lüks bir sitede oturuyordu. Medeniyetten uzak bir adada, aç susuz, hayatta kalmaya çalışmasına rağmen çapkınlıktan vazgeçmeyen Sercan'a bu yaşayacakları büyük bir ders olacaktır herhalde.