SURVİVOR'DA KİM KAZANDI? 24 Nisan 2025 Perşembe Survivor All Star eleme adayı belli oldu mu? Survivor 4. eleme adayı kim?

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. 24 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, haftanın eleme potası netleşirken izleyicilerin dikkatini eleme düellosu eşleşmeleri çekti. Peki, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme potasına adını yazdıran dördüncü yarışmacı kim oldu? İşte, Survivor All Star 2025'in 24 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yaşananlar ve eleme potası hakkında tüm merak edilenler…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2025'in dördüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu karşılaşmaların ardından parkurda üstün performans sergileyen Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanarak ada konseyine gitmekten kurtuldu.

SURVİVOR'DA KİM KAZANDI

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

24 Nisan Perşembe günü yayınlanan Survivor All Star 2025'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım (All Star), akşam yapılan ada konseyinde bir araya geldi. Oylama sonucunda yarışmacılar tarafından ismi en fazla yazılan isim olan Meryem Kasap, haftanın dördüncü eleme potasına giren yarışmacısı oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNU

SURVİVOR 2025 ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER VAR? (24 NİSAN)

Survivor All Star 2025'te hafta boyunca oynanan dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasında yer alacak isimler belli oldu. Haftanın sonunda, eleme adayı olarak belirlenen dört yarışmacı şunlar oldu: Yağmur Banda, Pınar Saka, Sevgi ve Meryem Kasap. Her biri haftanın farklı günlerinde dokunulmazlığı kaybeden takımların konseyi sonucunda potaya gönderildi.

SURVİVOR 2025 ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER

ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Eleme adaylarının netleşmesinin ardından gözler kritik düello eşleşmelerine çevrildi. Survivor'da bu hafta karşı karşıya gelecek yarışmacılar şöyle sıralandı...

Sevgi ile Pınar Saka kozlarını paylaşacak,

kozlarını paylaşacak, Meryem Kasap ise Yağmur Banda ile elenmemek için parkura çıkacak.

Düello oyunlarında başarısız olan yarışmacı, bu haftaki eleme sonunda Survivor All Star 2025 macerasına veda eden isim olacak.