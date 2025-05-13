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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 12 Mayıs Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 12 Mayıs Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor All Star 2025'te 12 Mayıs tarihinde oynanan dokunulmazlık oyunu ve yarışmadan elenen isim kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Zorlu mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan isim ve elenen yarışmacı belli olurken yarışmacılar en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 12 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme süreci izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 12 Mayıs 2025 Salı günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 12 Mayıs akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Zorlu mücadele sonunda All Star takımı galip gelirken, Gönüllüler takımı ada konseyinde eleme sürecine girdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 12 Mayıs Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te 12 Mayıs akşamı yapılan oylama sonucunda, Gönüllüler takımından Sedat, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ: 12 Mayıs Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?12 Mayıs Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? (12 MAYIS)

Dilşah ile Sevgi arasında gerçekleşen mücadeleyi Dilşah kazandı ve yarışmadaki yolculuğunu sürdürmeye hak kazandı.

  • Bir diğer karşılaşmada Ayşe, Meryem'e karşı üstünlük sağladı ve adada kalmaya devam etti.

Bu sonuçlarla birlikte eleme düellosunun finali Sevgi ile Meryem arasında oynanacak. Hangi ismin eleneceği ise henüz netleşmedi. Heyecan dolu final düellosunun sonucu merakla bekleniyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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