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Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?

Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?
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Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri sonrası birleşme partisi sürecine geçildi. Peki, Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımların birleşme partisi sonrası oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan SalıBirleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu, merak etti. İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINIKİM KAZANDI?

Survivor Birleşme Partisi henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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