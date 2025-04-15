Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?
Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri sonrası birleşme partisi sürecine geçildi. Peki, Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı Birleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu?
Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımların birleşme partisi sonrası oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor Birleşme Partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan SalıBirleşme Partisi sonrası yeni takımlar nasıl oldu, merak etti. İşte, detaylar...
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINIKİM KAZANDI?
Survivor Birleşme Partisi henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.