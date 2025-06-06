Survivor 1. final koltuğunu kim kazandı 6 Haziran Cuma?
Survivor 2025 All Star yarışması izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların performansları konuşulurken, 1. final koltuğunu kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışma, Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Ünlüler ve gönüllüler kadrosunda birçok tanınmış isim bulunuyor. Survivor'a en son veda eden isim Meryem oldu. 1. final koltuğu oyunu henüz sona ermedi ve kazananı merakla bekleniyor.
Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yarışmacıların performansları edilirken yarışmayı izleyenlerSurvivor 1. final koltuğunu kim kazandı kim kazandı, merak etti. Survivor 1. final koltuğunu kim kazandı kim kazandı 6 Haziran Cuma? İşte, detaylar...
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'a en son veda eden isim Meryem oldu.
SURVİVOR 1. FİNAL KOLTUĞUNU KİM KAZANDIKİM KAZANDI?
Survivor Survivor 1. final koltuğu oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz