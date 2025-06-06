Survivor 1. final koltuğunu kim kazandı 6 Haziran Cuma?

Survivor 1. final koltuğunu kim kazandı 6 Haziran Cuma?
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Survivor 2025 All Star yarışması izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların performansları konuşulurken, 1. final koltuğunu kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışma, Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Ünlüler ve gönüllüler kadrosunda birçok tanınmış isim bulunuyor. Survivor'a en son veda eden isim Meryem oldu. 1. final koltuğu oyunu henüz sona ermedi ve kazananı merakla bekleniyor.

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yarışmacıların performansları edilirken yarışmayı izleyenlerSurvivor 1. final koltuğunu kim kazandı kim kazandı, merak etti. Survivor 1. final koltuğunu kim kazandı kim kazandı 6 Haziran Cuma? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'a en son veda eden isim Meryem oldu.

Survivor 1. final koltuğunu kim kazandı 6 Haziran Cuma?

SURVİVOR 1. FİNAL KOLTUĞUNU KİM KAZANDIKİM KAZANDI?

Survivor Survivor 1. final koltuğu oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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