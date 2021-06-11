Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
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Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı

Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Leclerc'in ziyareti kapsamında Suriyeli ve Türk çocukları dostluk maçı oynadılar.

Tarsus'ta oynanan dostluk maçı hem oyuncuları, hem de izleyenleri açısında kentin binlerce yıllık hoşgörü, eşitlik ve dayanışma kimliğine tercüman oldu.

Tarsus Yaşam Derneği Koordinesi ve ilçe amatör futbol kulüplerinden Tarsus Gücü, Tarsus Kanal Spor ve Tarsus Gençlerbirliği takım yetkililerinin destekleriyle organize edilen dostluk maçında Geçici Koruma rejimi altında yaşayan Suriyeli ve Türk çocuklar yeşil çimlerde birlikte ter döktü.

Maçı ilginç kılan önemli unsurlardan biri de rakip iki takımdan ikişer oyuncunun kız olması oldu. Tarsus Spor ve Tarsus Gücü takımlarının dostluk maçından önce kız futbolcular Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ülke temsilcisi Philippe Leclerc'e kendi adına hazırlamış oldukları 33 numaralı Türk Milli takımı formasını hediye etti.

14 yaş grubunda, Suriyeli, Türk kız ve erkeklerin yeşil çimlerde ter döktüğü bu maçın başlama düdüğünü BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc çalarken, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptı.

Çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Maçın ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği heyeti ve ilçe protokolü bir araya gelerek, ilçede iltica alanında işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu. - MERSİN

Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı
Suriyeli ve Türk çocukların dostluk maçı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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