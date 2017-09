Suriyeli çocuklar futbol turnuvasında buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Save the Children (Çocuklara Sahip Çık) Derneği işbirliğiyle Suriyeli çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına 10-13 ve 13-17 yaş gruplarından yaklaşık 100 çocuk katıldı



HATAY - Hatay'da Suriyeli çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 100 çocuk, turnuvada ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Save the Children (Çocuklara Sahip Çık) Derneği işbirliğiyle Hatay Kazım Koka futbol sahasında düzenlenen ve 3 gün süren futbol turnuvasında 10-13 ve 13-17 yaş grubunda 8 takım mücadele etti.

Save the Children (Çocuklara Sahip Çık) Derneği yöneticisi Özgür Koç, turnuvayla Suriyeli çocukların yaralarını sarmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Çocuklara savaşı unutturabilmek için düzenlediğimiz ya Hatay'ın farklı ilçelerinden ve mahallelerinden katılım yapıldı. Her takımın 18 oyuncusu var. Toplamda 100'e yakın Suriyeli çocuk düzenlediğimiz turnuvaya katıldı. Hatay'da ilk defa böyle bir organizasyon yaptık ve bizim için mutluluk verici bir durum oldu bu turnuva."

Final maçı sonrasında ise turnuvada şampiyon olan takıma kupası verilirken oyunculara madalya ve teşekkür belgesi verildi.