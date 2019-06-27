SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Hücre duvarlarında kanla 'Anne seni...

SELEN TEMİZER - Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde 9 ay boyunca işkencelere tanıklık eden Nur Hatib, hücrede kaldığı günleri unutamadığını, kendisinden önceki mahkumlardan kalan kanla ve tırnakla kazınarak çeşitli mesajlar yazıldığını söyledi.

Bir başka kadın da henüz alıkonulmadan önce evlerinin yakınındaki askeri kontrol noktasında tecavüze uğramış sonra da teröristlerle iş birliği yaptığı gerekçesiyle alıkonulmuştu. Bunların haricinde 15 yaşında bir kız çocuğu vardı. Bu kızı da tutuklayıp, tecavüz etmişler. Kız, koğuşa ilk getirildiğinde 3 gün boyunca kapının ağzında oturdu, onunla ilgilendik. Buraya neden geldiğinin bile farkında değildi."

Hamile bir kadının tutuklanarak koğuşa getirildikten sonra doğum yaptığını aktaran Hatib, şunları kaydetti:

"Kadın doğum yapacağı gün yetkililerden ambulans çağırmalarını istedik. İki saat geciktirdiler sonra kadını tek başına aldılar. Askeri hastanede doğum yaptırdıktan sonra bebeğini bir bez parçasına sararak getirdiler. Bebeğin koğuşa girmesiyle içeriye ışık girdi. Hepimiz onun annesi olduk. Üstümüzden başımızdan keserek ona elbiseler diktik."

Beraat etmesi ve yeniden alıkonulması

Hatib, 9 aydan sonra rüşvet vererek beraat kararı aldığını ancak yeniden alıkonulduğunu da şöyle anlattı:

"Cezaevinden çıkarken kapıda ailem beni bekliyordu. Onları gördüm ama aileme kavuşamadan başka bir güvelik birimi beni tutukladı. Yanaşan araçtan bir rütbeli inerek hakkımda ihbar olduğunu ve rapor düzenlendiğini söyledi. 'Nasıl olur? O sürede ben tutukluydum' desem de Hava Güvenlik Şubesine gittik. Orada 'İstediğini yap, bir yıl yattım, yine yatarım' dediğimde sinirlenerek elektroşok verdiler. Onun acısını sonradan hissediyorsun. Hücreye gittiğimde kan dolaştıkça acısını hissediyordum. İnsan işkence anında birçok şeyi hissetmeyebilir ancak acısı daha sonra çıkıyor."

Hatib, buradaki üçüncü gününde serbest kaldığını söyledi.

Kaynak: AA